Al via a Misano il programma di prevenzione e contrasto alla zanzara tigre

È partito a Misano Adriatico il programma di prevenzione alla proliferazione della zanzara tigre, il fastidioso insetto che è solito deporre le proprie uova nelle vicinanze delle raccolte d'acqua stagnante. Come ogni anno, con l’arrivo del mese di maggio, il Comune di Misano Adriatico ha avviato interventi, effettuati indicativamente ogni 28 giorni, utilizzando specifici prodotti larvicidi non nocivi per l’ambiente in tutti i pozzetti, caditoie e bocche di lupo che si trovano sulle aree pubbliche. I trattamenti vengono effettuati da Geat e proseguiranno fino ad ottobre.

Anche da parte di cittadini l’attenzione deve essere massima. Per il trattamento delle aree private è possibile utilizzare il prodotto larvicida che, a partire dal 6 giugno e fino all’8 agosto, sarà distribuito gratuitamente tutti i martedì, dalle 8:40 alle 12:30, nel parcheggio antistante il Conad Rio Agina. Tutti i giovedì dalle 9:00 alle 13:30, il prodotto potrà essere ritirato anche presso l’URP del Comune di Misano; inoltre, sarà sempre possibile ritirarlo gratuitamente presso le farmacie e parafarmacie comunali.

Per limitare la proliferazione della zanzara tigre è importante agire fin da subito con una serie di accorgimenti. “Occorre evitare ogni ristagno d’acqua in balconi, cortili, giardini, orti – spiega l’assessore all’ambiente Nicola Schivardi -, svuotare periodicamente l’acqua presente nei sottovasi, evitando di riversarla nei tombini ma prediligendo il terreno. Importante, inoltre, è la pulizia periodica delle grondaie ed eliminare la vegetazione spontanea che può nascondere piccoli focolai di zanzare. Altrettanto importante, infine, è un utilizzo attento dell’acqua, evitando ogni tipo di spreco”.

Per informazioni e segnalazioni è possibile contattare l’Ufficio URP – Servizio Ambiente del Comune di Misano (Tel. 0541 618411; e-mail: info@comune.misano-adriatico.rn.it) oppure Geat (Tel. 0541 668011 dal lunedì al venerdì 9:00-13:00 / 14:30-16:30).