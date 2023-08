Al volante in coma etilico, l'etilometro della Municipale schizza a un livello mai visto

Gli agenti gli avevano dato l’alt, notando che l’autovettura procedeva con una ruota sgonfia e la fiancata del veicolo tutta rovinata. Danni recenti che hanno attivato subito i controlli necessari da parte della pattuglia, impegnata in un posto di controllo nella zona di via delle Officine. L’uomo ha fatto registrare un valore di 3,40 grammi per litro - quasi 7 volte quello consentito - nell’esame ‘pre-test’, che viene eseguito prima della prova ufficiale con l’etilometro. Dopodiché si è rifiutato di sottoporsi a qualsiasi controllo del tasso alcolemico, rifiutando anche l’invito di essere accompagnato presso la struttura sanitaria, per la verifica dell’uso di sostanze stupefacenti. I sospetti di una guida sotto l’effetto di un possibile coma etilico (che può essere raggiunto quando il tasso alcolemico del sangue ha una media di 3,5/4 grammi di alcol per litro di sangue) sono stati confermati subito dopo, da alcune segnalazioni pervenute alla stessa pattuglia, nelle quali si scopriva che l’auto poco prima aveva urtato diversi veicoli in sosta mentre procedeva.

Per il 43 enne sono scattate subito tutte le sanzioni previste per i due rifiuti di sottoporsi agli esami tossicologici (previsti dagli articoli 186 comma 7 e 187 comma 8 del CdS), oltre alla procedura penale con le prescritte denunce all’Autorità Giudiziaria e il sequestro ai fini della confisca, essendo proprietario del veicolo. Sono tuttora in corso tutti gli accertamenti del caso, anche da parte del nucleo infortunistica, per la valutazione complessiva dei danni alle diverse auto in sosta coinvolte.

Si tratta solo di uno dei controlli finalizzati al contrasto della giuda in stato d’ebrezza che la squadra giudiziaria della Polizia Locale di Rimini ha eseguito nei servizi del fine settimana, con due posti di controllo a Marina Centro, nella notte tra venerdì e sabato e nel turno serale di domenica. Controlli alla circolazione nei quali sono stati fermati circa 50 veicoli e da cui sono emerse 15 sanzioni con ritiro di patente di guida. Tutte a seguito di un riscontro positivo al test dell’etilometro. Nove in tutto le sanzioni solo di tipo amministrativo, tra le quali due in particolare che hanno coinvolto dei minori. Una di essi, alla guida di una mini car, aveva un tasso alcolemico del valore di 0,69. A entrambi gli è stata notificata una sanzione di € 725 e potranno fare l’esame per la patente “B” non prima dei 21 anni di età.

Altre 6 sanzioni hanno riguardato la procedura penale prevista dall’art 186 del Codice della Strada, con la quale si possono scegliere anche i lavori di pubblica utilità. Tra questi, oltre al caso citato prima, gli agenti si sono imbattuti in un altro caso difficile con una persona che ha forzato il posto di blocco provando a scappare. Anche questo conducente, raggiunto poco più avanti dalla pattuglia, si è rifiutato di fare il test con l’etilometro ed è stato denunciato, oltre che per le prescrizioni contenute nel C.d.S., anche per resistenza a pubblico ufficiale.