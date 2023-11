Albergatore muore 16 giorni dopo essere stato rapinato e aggredito. Disposta l'autopsia, indagini in corso

Un albergatore di Bellaria Igea Marina, Ennio Quadrelli, di 87 anni, è morto durante le scorse ore dopo che due settimane prima aveva subito una brutale aggressione fuori dal suo albergo. Non è chiaro se il decesso sia una conseguenza del pestaggio o siano stati altri i motivi. A chiarirlo sarà l’autopsia disposta dal magistrato di turno. Sull’accaduto indagano i Carabinieri della stazione di Bellaria.

L’aggressione era avvenuta lo scorso 1° novembre, quando di rientro nella sua struttura alberghiera, l’hotel Majestic di viale Panzini, l’anziano era stato picchiato da due persone con il volto coperto e derubato. Dopo avergli portato via cellulare e denaro, i due aggressori avevano fatto anche irruzione nella struttura alberghiera ordinando a Quadrelli di aprire la cassaforte. Sprovvisto della chiave, l’87enne era stato nuovamente colpito con violenza. Dopo aver lanciato l’allarme, l’imprenditore era stato poi trasportato all’ospedale di Cesenatico dove era rimasto meno di un giorno per poi far rientro a casa, dove sembrava stare meglio ed era persino tornato a guidare.

Il sindaco di Bellaria Igea Marina Filippo Giorgetti parla di caso isolato, in città non si erano mai registrati prima episodi simili: “Siamo dispiaciuti e preoccupa quanto accaduto, soprattutto per la gravità dell’aggressione – dice il primo cittadino -. Le forze dell’ordine sono al lavoro per cercare di risalire ai responsabili della violenza, stanno lavorando attivamente e confidiamo nella loro attività per far luce sull'accaduto. In passato sono capitati alcuni furti in alberghi chiusi nella stagione invernale, ma non era mai successa una cosa del genere, con così tanta violenza. Non voglio pensare che qui possa esserci una situazione di insicurezza, perché non sono frequenti reati di questa portata”.