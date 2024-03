Dopo gli allagamenti lavori al sottopasso di viale La Spezia, cinque interventi alla rete fognaria

Sono cominciati i lavori per la prima fase degli interventi per la messa in sicurezza del sottopasso di viale La Spezia. A seguito degli incontri tra Comune di Riccione e i tecnici Hera, la multiutility aveva effettuato un approfondimento tecnico che aveva permesso di individuare compiutamente una serie di interventi necessari per mettere in sicurezza il sottopasso della zona nord di Riccione.

I lavori, che hanno preso il via lunedì mattina, prevedono cinque interventi direttamente sulla rete fognaria con lo scopo di potenziare l’impianto attuale, limitando inoltre i volumi d’acqua di pioggia verso il sottopasso. “A fine lavori - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola - si avrà così un incremento della potenzialità dell’impianto del sottopasso che permetterà di limitare gli allagamenti”. Il cantiere durerà circa tre settimane con la chiusura al traffico (regolato da impianto semaforico temporaneo) di una sola corsia alla volta: questa mattina è stata infatti chiusa la corsia mare-monte.