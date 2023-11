Alle Befane tutto esaurito per i laboratori degli orsetti del cuore

Si è respirato qualcosa di magico nell'aria alle Befane Shopping Centre di Rimini nel fine settimana che si è appena concluso (4 e 5 novembre 2023): sono stati tantissimi infatti i bambini e le bambine dai 4 agli 11 anni che hanno potuto partecipare ai laboratori 'Coccole e Amicizia'- andati esauriti già in fase di prenotazione - per realizzare il proprio orsetto del cuore. L'iniziativa, promossa dal Centro commerciale in collaborazione con Infabula Eventi, ha consentito ai bambini partecipanti di 'dare vita' con le proprie mani ad un orsetto unico e speciale, di dargli un nome e quindi di portarselo a casa: con fantasia e creatività e in un clima di grande concentrazione, guidati dalle animatrici, hanno prima riempito il proprio orsetto con la gommapiuma, poi hanno inserito il cuore; infine gli hanno attribuito un nome iscrivendolo all'anagrafe degli orsetti del cuore.