Amano Rimini da mezzo secolo: premiati turisti fedeli da cinque generazioni

Cinque generazioni di turisti che amano Rimini da mezzo secolo: succede all’hotel Amoha di Bellariva di Rimini dove dal 1973 ogni anno arriva la famiglia Geissler di Rohrdorf, nella zona della Baviera, in Germania. Josef Geissler ha iniziato a frequentare l’albergo della famiglia Baietta 50 anni fa insieme ai genitori. Ci è tornato anche con la moglie Edeltraud Antonie, accompagnati dalla cognata e dalla nipote Hannelore che da allora ha continuato a seguire gli zii in Riviera portando con sé il fidanzato, poi diventato marito e anche i figli, che ora sono anch’essi genitori rendendo Hannelore, quest’anno 60enne, nonna di reso Hannelore nonna di 4 splendidi nipoti.

Una storia che continua attraverso cinque generazioni accomunate dall’amore per città, per la spiaggia e il buon cibo romagnolo. Sono stati proprio Josef, la moglie Edeltraud e la nipote Hannelore ad essere stati premiati, venerdì 25 agosto, dall’amministrazione comunale con gli attesati di fedeltà alle vacanze in Riviera, consegnati personalmente dall’assessora Francesca Mattei.

Insieme agli ‘amici’ dalla Germania, è stata premiata anche la famiglia Valbuzzi, Fabio ed Elena di Cantù, che frequentano l’hotel Amoha da oltre 30 anni, portando spesso con loro un nutrito gruppo di amici canturini. In effetti Elena veniva a Rimini già da quando era piccola, insieme ai suoi genitori, così come oggi lei porta con sé la figlia Marta, che viene qui in ferie anche con il fidanzato. Una continuità che è un segno d’affetto e di amicizia e che racconta la storia balneare della Riviera e della sua lunga tradizione di ospitalità.