Verso le amministrative: a Misano Adriatico è ancora nodo candidature

Tra i 16 comuni della provincia di Rimini che andranno al voto, c’è anche Misano Adriatico, che attende ancora di conoscere tutti i candidati alla carica di sindaco della città.

Nel campo del centro sinistra il nome del candidato sindaco c’è già, ed è quello dell’attuale primo cittadino Fabrizio Piccioni, che punta quindi alla riconferma.

Piccioni è una certezza da tempo, già nel novembre scorso, infatti, la coalizione del centro sinistra aveva annunciato la volontà di chiedergli la disponibilità alla ricandidatura.

Disponibilità che il primo cittadino aveva confermato nel giro di qualche giorno, in occasione della presentazione del resoconto di fine mandato, durante un evento pubblico che ha visto la presenza, tra gli altri, del presidente della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini.

“C'è un progetto da portare a termine e uno che va costruito nell'interesse della città – spiegò in quella occasione Piccioni, mi rimetto a disposizione della coalizione e della società civile, per continuare ad amministrare una comunità coesa e che guarda al futuro con ambizione e responsabilità”.



Sul fronte del centro destra, per il momento non ci sono conferme sul possibile candidato sindaco.

Veronica Pontis (Lega), che siede attualmente siede in consiglio comunale, e che sfido proprio Fabrizio Piccioni nella scorsa tornata elettorale, ha però deciso di non ripresentare la propria candidatura, confermando però che “si sta lavorando per creare un progetto alternativo che coinvolga persone con competenza capaci di dare lustro alla città”.

Nelle scorse settimane, come possibili candidati sindaci, sono circolati i nomi dell’ex direttore di Ausl Romagna, Marcello Tonini, già assessore alla cultura del comune di Misano dal 1990 al 1995 e di Luigi Guagneli, che ha ricoperto l’incarico di assessore all’urbanistica a Misano.

Quando si vota

Le elezioni amministrative si svolgeranno sabato 8 e domenica 9 giugno.

I cittadini che si recheranno alle urne, oltre alla scheda relativa al Comune, avranno quella per l’elezione del Parlamento europeo.