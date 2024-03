Anche a Cattolica è attivo il servizio di psicologo di quartiere

Uno spazio di ascolto, supporto e orientamento per chi sta affrontando difficoltà personali o famigliari. È attivo anche a Cattolica (come in altri comuni del distretto socio-sanitario di Riccione) il servizio di psicologo di quartiere, un o una professionista che riceverà cittadine e cittadini una volta a settimana, il venerdì, dalle 9.30 alle 12. L’Amministrazione comunale ha individuato e messo a disposizione uno spazio adeguato nella sede del Centro per le famiglie di Piazza della Repubblica (ingresso via Garibaldi). Il servizio è su appuntamento. Quattro i cardini del progetto. Ascolto empatico (gli psicologi offrono un ambiente accogliente e privo di giudizio per esplorare le sfide personali e famigliari), sostegno (dai giovani agli anziani, il servizio è per tutte le fasce d’età con un approccio dedicato al benessere mentale ed emotivo), riservatezza e privacy (tutte le sessioni sono confidenziali e rispettano la privacy) e accesso gratuito (nessuna barriera finanziaria, servizio gratuito per utenti del distretto di Riccione).

“Come Amministrazione diamo il massimo sostegno a questo servizio – commenta l’Assessore ai servizi socio-sanitari Nicola Romeo – conosciamo bene certe realtà e situazioni, siamo a contatto ogni giorno con una società sempre più complessa dove si registra, oltre alle fragilità economiche e sociali, anche un notevole aumento del disagio psicologico. È importante intervenire nel presente, cercando di dare risposte ai bisogni di questi cittadini e cittadine, ma dobbiamo puntare anche sulla prevenzione. E uno spazio d’ascolto come questo, con la figura dello psicologo di quartiere, più vicino alle persone, è fondamentale per agire sul disagio prima che possa cronicizzarsi o addirittura degenerare”.