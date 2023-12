Animata discussione finisce a bottigliate in testa, un ferito trasportato in pronto soccorso

Ha tutta l'aria di essere un regolamento di conti l'aggressione che, nel pomeriggio di martedì, si è consumata a Bellaria e che ha visto un 40enne già noto alle forze dell'ordine finire in pronto soccorso dopo che gli aggressori gli hanno rotto una bottiglia di vetro in testa. Secondo quanto emerso, tutto sarebbe avvenuto poco prima delle 18 in una abitazione di via Adige privata Vasini, una traversa di via Adriatico. Dai primi riscontri il ferito avrebbe avuto una discussione con degli individui al culmine della quale è stato colpito alla testa con una bottiglia di vetro e, mentre gli aggressori sono poi fuggiti, l'uomo è uscito sanguinante in strada. E' scattato l'allarme che ha fatto accorrere l'ambulanza del 118 e i carabinieri coi sanitari che, dopo aver prestato le prime cure al 40enne, lo hanno trasportato all'Infermi di Rimini per una ferita lacerocontusa al capo. L'uomo, comunque, non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire con esattezza quanto accaduto e, sul posto, è intervenuta anche la Scientifica.