Anziano cacciatore cade nel greto del Marecchia, intervenuta l'eliambulanza e i vigili del fuoco per salvarlo

La macchina dei soccorsi si è mobilitata nella mattinata di venerdì per recuperare un 90enne finito nel greto del Marecchia in seguito a una brutta caduta e impossibilitato a tornare sull'argine a causa delle lesioni riportate. L'anziano cacciatore, secondo quanto emerso, intorno alle 10 stava camminando lungo il fiume nel territorio di Villa Verucchio pressi di via di Mezzo quando si sarebbe sporto in un canneto perdendo l'equilibrio e rovinando nel greto in secca. E' stato lo stesso 90enne, nonostante le lesioni riportate, a chiedere aiuto chiamando col cellulare un amico che a sua volta ha dato l'allarme facendo scattare l'intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri e del personale del 118. Vista la situazione i sanitari di Romagna Soccorso hanno fatto alzare l'eliambulanza da Ravenna con l'elicottero che è atterrato direttamente nel greto del Marecchia. L'intervento congiunto ha permesso di soccorrere l'anziano, rimasto sempre cosciente e non in pericolo di vita, che dopo essere stato stabilizzato dai sanitari è stato trasportato con l'elimedica al "Bufalini" di Cesena per le cure del caso.