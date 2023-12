Anziano sorprende i ladri in casa, malvivente si spaccia per carabiniere e lo aggredisce

Tornato da messa, si è ritrovato i ladri in casa ed è stato aggredito. Come riporta VeneziaToday è successo a un anziano di 87 anni di Eraclea la mattina di domenica 3 dicembre. Erano le 8.30 quando è rientrato nella propria abitazione, a pochi passi dal centro del paese, e con suo grande stupore ha sorpreso due intrusi all'interno. Gli sconosciuti a quel punto avrebbero tentato di giustificare la propria presenza qualificandosi come carabinieri, scusa alla quale però il padrone di casa non ha abboccato. Vista la sua diffidenza, uno dei due è passato all'azione: avrebbe estratto uno spray urticante e glielo avrebbe spruzzato al volto, spintonandolo a terra per poi fuggire assieme al complice.

Il trambusto ha attirato l'attenzione di due agenti della polizia locale che si trovavano nei pressi, non ancora entrati in servizio, e che si sono subito messi all'inseguimento dei ladri, scappati a piedi. Uno dei fuggitivi è riuscito a far perdere le proprie tracce, assieme a una parte della refurtiva; l’altro invece è stato bloccato dall'arrivo di una pattuglia dei carabinieri di Eraclea. Arrestato, aveva con sé la bomboletta di spray al peperoncino utilizzata poco prima. Si tratta di un 54enne di Riccione (Rimini).

La perlustrazione successiva ha permesso anche di individuare l'automobile dei ladri, dentro la quale c'erano vari arnesi da scasso. Una parte della refurtiva, abbandonata durante il tentativo di fuga, è stata recuperata. Nel frattempo gli operatori hanno soccorso l'87enne, il quale fortunatamente non aveva riportato gravi conseguenze e se l'è cavata con alcuni lividi e 2 giorni di prognosi. L'arrestato, con vari trascorsi giudiziari alle spalle, è accusato di rapina impropria aggravata, usurpazione di titoli e di onori, possesso di attrezzi da scasso e porto abusivo di strumenti atti a offendere. I carabinieri lo hanno accompagnato al carcere di Venezia.