Nell'appartamento una centrale dello spaccio. Maxi sequestro: scoperti 3 chili di hashish e marjuana

Continuano i servizi della Polizia di Stato volti al contrasto della criminalità diffusa e alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti nel territorio di Rimini. Nella serata di sabato (27 gennaio) gli agenti della Questura di Rimini, nello specifico gli uomini della Squadra Mobile in servizio antispaccio nella zona di Viserba, hanno notato un uomo sospetto. Procedevano pertanto a fermarlo.

Il giovane si è mostrato nervoso e agitato. Ha poi consegnato spontaneamente due involucri di sostanza stupefacente risultati essere hashish e marjuana per il peso complessivo lordo di 48 grammi. L’immediata perquisizione nella flagranza di reato ha portato al rinvenimento, presso il domicilio dell’uomo, di complessivi 3,324 chili di sostanza stupefacente del tipo hashish e marjuana.

Sono stati inoltre rinvenuti due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento sottovuoto, banconote di vario taglio per il valore complessivo di oltre 2.000 euro e un dispositivo teaser completo di dardi e carica perfettamente funzionante. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.