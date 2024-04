L'area ex Acqua Arena diventa un parcheggio, a due passi dal palaCongressi 150 nuovi posti auto

Amministrazione Comunale e Palacongressi di Rimini hanno raggiunto un accordo per l’utilizzo in via temporanea di una porzione dell’area ex Acqua Arena, davanti alla struttura di via della Fiera, da destinare a parcheggio destinato ai partecipanti degli eventi congressuali. Una richiesta arrivata dalla società di gestione del Palas per aumentare gli spazi a disposizione degli ospiti, in previsione di un calendario che per i prossimi mesi prevede una serie di appuntamenti di alto livello internazionale e di grande richiamo: solo tra aprile e maggio tra convention aziendali, congressi culturali, medico-scientifici, ordini professionali e associativi sono previste oltre 25.000 presenze.

Nuovi 150 posti auto

L’accordo prevede che il Palacongressi si farà carico della sistemazione dell’area ex Arena, da adattare parzialmente a parcheggio, con una capienza stimata in una prima fase di circa 150 posti auto. In un secondo momento, fatte le prime valutazioni sul campo, si vedrà se ampliare ulteriormente la disponibilità di posti. L’obiettivo della società del pala congressi è di mettere a disposizione dei congressisti la nuova area parcheggio entro il ponte del 25 aprile o comunque prima della fine del mese.

Oltre ad essere un servizio aggiuntivo importante a favore dell’intensa attività del Palacongressi, questa nuova area parcheggio sarà funzionale anche ad accompagnare la fase di cantieri attualmente in corso lungo l’asse della Statale 16 a cura di Autostrade per l’Italia, andando favorire l’accessibilità del quadrante di via della Fiera in concomitanza di eventi e iniziative di particolare richiamo di pubblico in vista della crescita delle manifestazioni. L’accordo per il nuovo parcheggio temporaneo è frutto delle attività portate avanti da mesi dal tavolo tecnico che riunisce i diversi settori del Comune (mobilità, lavori pubblici, polizia locale, eventi) insieme Polizia locale, Ieg e appunto Palacongressi, voluto per monitorare costantemente la situazione della mobilità e che dunque monitorerà questa prima fase di sperimentazione. Al tavolo di lavoro è coinvolta anche Start Romagna con la quale si stanno approfondendo ulteriori progettualità per incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici da parte dei congressisti.

Soluzione temporanea

L’utilizzo di parte dell’area ex Acqua Arena a parcheggio, rappresenta una soluzione temporanea, che consente di dare una funzione ad uno spazio oggi non utilizzato, nell’attesa che la sua configurazione definitiva venga definita nell’ambito del Pug e rispondendo allo stesso tempo alle esigenze di accessibilità di un palacongressi che conferma la sua crescita in termini di eventi ospitati e di presenze, con un 2024 che così come il 2023 fa registrare già il sold out: oltre ai oltre agli eventi già da tempo confermati per i prossimi mesi come l’international union of food science and technology a settembre, il corso di formazione marketers ad ottobre, solo per citarne alcuni, anche il 2025 si annuncia altrettanto se non più inteso (dal congresso nazionale della Federazione Nazionale Ordine delle Professioni Infermieristiche a marzo l’European Climate Change Adaptation a giugno, l’European College of Sport Science a inizio luglio, ecc.). Un’attività che insieme a quella della Fiera contribuisce in maniera decisiva alla destagionalizzazione del turismo e alla crescita dell’occupazione e della ricchezza per il territorio.