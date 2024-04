Nell’area ex Aquabell l'addestramento del gruppo cinofili dell’associazione Nazionale Polizia di Stato

Nelle scorse settimane, l’area ex Aquabell, di proprietà della famiglia Biondi, è stata teatro di un addestramento che ha visto protagonista il Gruppo Cinofili dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato - Sezione di Rimini, inserito nel comparto di Volontariato e di Protezione Civile: un'ottima opportunità per diversificare gli scenari di esercitazione che vedono coinvolti gli splendidi amici a quattro zampe dell'Anps. La messa a disposizione dei luoghi è stata apprezzata e sostenuta dall'Amministrazione, guardando anche a nuove, future possibilità di collaborazione, nella consapevolezza di quanto i reparti cinofili siano preziosi in caso di calamità e in situazioni di emergenza, in particolare nella ricerca delle persone disperse.