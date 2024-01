Una nuova arena spettacoli al Parco degli Olivetani, si parte dalla prossima estate

Riccione avrà una nuova arena all’aperto a due passi dal centro e dal mare per ospitare eventi e spettacoli al Parco degli Olivetani in viale Einaudi. La porzione di parco, destinata ad ospitare iniziative, spettacoli, eventi sportivi e di intrattenimento, sarà assegnata in concessione temporanea per il prossimo periodo estivo, dal 15 giugno al 15 settembre, tramite procedura ad evidenza pubblica.

Il Parco degli Olivetani è un luogo molto amato dai riccionesi che ne hanno potuto apprezzare le potenzialità anche in occasione dell’organizzazione di eventi e iniziative di intrattenimento. Il parco, grazie alla sua posizione a due passi dal mare, dagli hotel e dal centro di Riccione e vicino alle principali arterie di collegamento, ha una vocazione importante nell’ospitare eventi di qualità e iniziative pubbliche all’aperto. La concessione temporanea della porzione di parco si rifà alla chiara linea politica e amministrativa del Comune di Riccione che regalerà alla città un nuovo contenitore di eventi, spettacoli e intrattenimento in uno spazio straordinario in linea con l’attività importante intrapresa di riqualificazione e rivalutazione degli spazi esistenti.

Le linee del progetto

A fronte dell’organizzazione di eventi e iniziative il parco potrà godere di interventi di valorizzazione funzionale, di implementazione e miglioramento delle infrastrutture nell’area verde a beneficio della comunità con particolare attenzione alla tutela paesaggistica e del verde pubblico. L’allestimento dell’area indicata sarà concepito sulla base di un progetto unitario che comprende le attività proposte, gli allestimenti e la comunicazione. L’amministrazione comunale avrà la possibilità di gestire alcune giornate in esclusiva per l’organizzazione di eventi, manifestazioni e iniziative pubbliche.

Il calendario delle iniziative che saranno ospitate al Parco degli Olivetani terrà conto, sia per il numero degli eventi durante il periodo estivo che per la tipologia, del contesto urbano dell’area in cui sorge, area che acquisirà una veste nuova e riqualificata, in sintonia con il suo contesto, un luogo di aggregazione, di incontro e di creatività per la città di Riccione.