Armato di coltello assalta la parafarmacia, il titolare amareggiato: "E' la quindicesima volta che succede"

Rapina a mano armata, nel pomeriggio di giovedì, con un malvivente che ha assaltato la parafarmacia "Armonia e salute" al civico 38 di via Praga a Rimini. Il rapinatore, col volto parzialmente travisato, è entrato in azione verso le 16.30. In quel momento nel negozio c'era solo il titolare che si è visto puntare un coltello contro e non ha potuto far altro che aprire la cassa e consegnare i contanti. Un bottino di circa 500 euro una volta ottenuto il quale il malvivente è scappato in tutta fretta ma, al momento, non è chiaro se ad attenderlo all'esterno ci fosse un complice. E' scattato l'allarme e, sul posto, è intervenuta una pattuglia della polizia di Stato per i rilievi di rito e per acquisire i filmati delle telecamere di videosorveglianza con la speranza che dalle immagini possano emergere elementi utili per individuare l'autore della rapina. "Oramai sono abituato - è stato il laconico commento del titolare - questo è il quindicesimo colpo che subisco".