Arriva a Santarcangelo Oreste Castagna per il Progetto “Rosso Sorriso”

È tutto pronto per la realizzazione del Progetto “Rosso Sorriso” nelle Scuole elementari Pascucci e Marino della Pasqua di Santarcangelo di Romagna, promosso dall’Avis Provinciale di Rimini e dalla locale Avis Comunale. Ideato da AVIS Nazionale in collaborazione con il Miur e con l’attore di Rai Yoyo, Oreste Castagna, ha l’obiettivo di raccontare ai bambini la meraviglia del donare attraverso una fiaba e dei percorsi interattivi per far comprendere, in modo semplice e intuitivo, l’importanza del dono, della solidarietà e dell’altruismo. I bambini, guidati dallo stesso Oreste Castagna, dagli insegnati e dai volontari dell’Avis, saranno impegnati dal 12 al 14 dicembre in laboratori manuali e in giochi interattivi teatrali. A conclusione di questa esperienza, Giovedi 14 dicembre alle ore 16.30, al Teatro Super Cinema di Santarcangelo, ci sarà lo spettacolo dal vivo condotto dallo stesso Castagna, alla presenza dei genitori, per avvicinare ciascuno al desiderio e all’attitudine del dare, dell’offrire in modo gratuito, rendendo onore all’inestimabile dono della vita.