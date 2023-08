E' arrivato in vacanza a Cattolica quando era un bambino, dal 1964 non ha mai saltato una stagione

La sindaca Franca Foronchi ha premiato, con una cerimonia in Sala Giunta, il signor Fabio Caiazzo con la consegna della pergamena di “Amico di Cattolica”. Il signor Caiazzo, originario di Roma, trascorre le sue vacanze in città dal 1964, non solo quelle estive ma durante tutto l’anno torna più volte a godersi a Cattolica qualche giorno di tranquillità.

Si è innamorato della città grazie all’affetto delle persone che lo hanno accolto. Afferma: “Ho avuto il piacere di incontrare due famiglie che mi hanno fatto sentire a casa, la famiglia Beligotti dell’Hotel Consul e la famiglia Bordoni dell’Hotel Chic. Cattolica è una vera bomboniera che nel tempo è cambiata mantenendo sempre lo stesso fascino. Vorrei ricordare il mio amico Pier Luigi Beligotti, scomparso recentemente, al quale devo tutte le amicizie e i rapporti che ho creato in questi anni in questa città”.

“L’amore che i nostri turisti hanno per Cattolica scalda ogni volta il cuore, - sottolinea la sindaca Foronchi - il signor Caiazzo è arrivato qua da bambino per la prima volta e da quella volta non ci ha più abbandonati. L’accoglienza dei nostri operatori turistici e la bellezza della nostra città lo hanno convinto che questo è il posto giusto per lui, come succede a molti turisti che negli anni tornano a trovarci”.