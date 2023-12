Assessori e consiglieri, ecco quanto dichiarano. C'è chi nel 2022 ha superato mezzo milione di euro

C’è chi dichiara oltre mezzo milione di euro e chi poche migliaia di euro. Per un quadro complessivo che si conferma come nel passato piuttosto disomogeneo. Il Comune di Rimini ha diffuso dichiarazioni reddituali e patrimoniali, relative al 2022, di ogni amministratore eletto. Per quanto riguarda la giunta in carica, chi ha dichiarato maggiormente risulta essere l’assessore allo Sport Moreno Maresi con un reddito pari a oltre 575 mila euro. Il sindaco Jamil Sadegholvaad ha invece dichiarato 97.453 euro rispetto ai 41.801 euro del 2020, quando la nuova amministrazione non era ancora entrata in carica (dal 19 ottobre 2021). Il primo cittadino dichiara la proprietà di un’utilitaria del 2010 e uno scooter. Possiede una quota del 10% della soc. Sade Sas di J. Sadegholvaad & c., n. 252 Alerion Clean Power, n. 12 Telecom It. Media new., n. 10.300 Bmps. E’ amministratore socio accomandatario della Sade Sas. Questi i redditi degli altri assessori: Chiara Bellini 73.058, Francesco Bragagni 58.446, Roberta Frisoni 58.743, Kristian Gianfreda 62.796, Juri Magrini 58.945, Francesca Mattei 58.446, Anna Montini 77.481, Mattia Morolli 59.357.

Il Comune di Rimini ha diffuso la stessa documentazione anche per quanto concerne gli eletti tra i banchi del consiglio comunale. Chi figura dichiarare di più nel 2022 è Nicola Marcello con un reddito complessivo di 422.067 euro. Così gli altri consiglieri comunali: Matteo Angelini 33.960, Annamaria Barilari 32.321, Andrea Bellucci 31.988, Luca Cancellieri 48.292, Edoardo Carminucci 4.081, Giovanni Casadei 50.995, Enzo Ceccarelli 16.288, Giulia Corazzi 58.446, Daniela De Leonardis 48.659, Luca De Sio 65.241, Addolorata Di Campi dichiara di essere esentata dall’obbligo di presentazione dichiarazione dei redditi, Barbara Di Natale 40.651, Manuela Guaitoli 105.693, Michele Lari 25.248, Gloria Lisi 29.994, Loreno Marchei 34.014, Elisa Marchioni 31.363, Ilaria Messori 32.267, Stefano Brunori 36.510, Giuseppe Neri 13.236, Andrea Pari 18.233, Luca Pasini 7.358, Matteo Petrucci 31.741, Samuele Ramberti 38.451, Gioenzo Renzi 60.362, Serena Soldati 26.744, Carlo Rufo Spina 41.076, Marco Tonti 38.130, Giuliano Zamagni 44.093, Marco Zamagni 66.669, Matteo Zoccarato 35.688.