Al parco Oltremare nasce MegaGameLand, lo spazio dedicato ai Dinsieme

Al parco Oltremare di Riccione nasce ‘MegaGameLand’, lo spazio dedicato ai DinsiemE. Erick e Dominick, famosa coppia di creator tanto amata dai bambini, da tempo collaborano con il parco romagnolo per eventi primaverili e estivi ed ora viene realizzato uno spazio tutto loro per far divertire i loro piccoli fan. Grazie a Costa Edutainment e alla direttrice Patrizia Leardini, in meno di 30 giorni gli spazi del globo di Oltremare sono stati riqualificati e tematizzati per creare uno spazio di 300 mq tutto super colorato. L’inaugurazione di MegaGame Land è in programma con i DinsiemE, Lunedì 1 Aprile dalle ore 14:00. Il parco Oltremare apre al pubblico alle 10.

Il MegaGameLand di Oltremare

All’interno, spazi giochi e aree espositive, dove i piccoli ospiti possono conoscere da vicino il mondo dei DinsiemE e della serie tv MegaGame, che viene trasmessa sui canali tv kids Frisbee, DeAKids e su DiscoveryPlus. Nelle due stagioni, divise in 40 episodi, Erick e Dominick vivono mille avventure contro il Dottor Timoti e il Dottor Giniu. Nel MegaGameLand di Oltremare, si trova il tabellone gigante del MegaGame formato da 40 tessere, dove grandi e piccini possono giocare lanciando uno dei dadi e, muovendosi sul tabellone come pedine, superando le sfide lungo il percorso per arrivare alla vittoria finale. Le riproduzioni giganti dei personaggi di Erick, Dominick, il Dottor Giniu e il Dottor Timoti danno il benvenuto nell’area. All’interno ogni oggetto proviene direttamente dal mondo dei DinsiemE.

“Amiamo i parchi divertimenti da sempre e questa per noi è la realizzazione di un sogno – commentano i creator Erick e Dominick - In questi anni di collaborazione con il parco Oltremare ci siamo sempre divertiti e sentiti come a casa e adesso che il parco ospita un’attrazione dedicata al nostro mondo, alle nostre storie e ai nostri personaggi, possiamo dire che Oltremare è la casa dei DinsiemE e dei Dinsiemini. Siamo entusiasti del Megagame Land e siamo felicissimi di aver trovato come partner Costa Edutainment per questo importantissimo progetto”.

“L’attenzione sul web per i parchi divertimento, negli ultimi anni, ha superato quella delle destinazioni turistiche e dei musei - spiega Patrizia Leardini, direttrice Costa Edutainment - La nostra azienda investe da tempo su tutto il settore digital, grazie anche a collaborazioni nazionali con piccoli e grandi creator e talent. Selezioniamo con cura i protagonisti, in base a target e mission, per ogni parco di riferimento. Quelli amati dalle generazioni Z e Alpha, quelli dedicati al settore dei viaggi, e naturalmente quelli amatissimi dai bambini. Quando è arrivata la proposta di Erick e Dominick l’abbiamo subito accolta. In occasione della 20esima stagione di Oltremare, volevamo essere i primi a realizzare in Italia questo progetto”.