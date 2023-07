Auto avvolte dalle fiamme nella notte e distrutte, la Polizia indaga sull'incendio doloso

Vigili del fuoco al lavoro nella notte tra sabato e domenica per un incendio doloso che ha avvolto tra le fiamme diverse auto. Il rogo è avvenuto alle 4:15 della notte in via Beltrami. In base a quanto è emerso due auto sono andate praticamente distrutte: un'Alfa Romeo e una Mini Cooper, mentre altre due vetture hanno riportato danni a causa dell'incendio. Due auto si trovavano all'interno del cortile di una casa, mentre le altre due erano all'esterno. Sui fatti indaga la Polizia di Stato.