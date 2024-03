Auto lasciata in folle finisce nel porto, intervenuti vigili del fuoco e Capitaneria

Una dimenticanza si è rivelata fatale per il proprietario di una Fiat 500 che, parcheggiata in folle, è finita nel porto di Cattolica. Tutto è successo poco prima delle 10 di mercoledì quando, dal lato di Gabicce, l'utilitaria senza nessuno a bordo ha iniziato a muoversi a causa della pendenza della strada per poi finire a mollo. E' scattato l'allarme e, sul posto, sono accorsi i vigili del fuoco che hanno provveduto a sistemare le barriere galleggianti per evitare la dispersione di olio e benzina in acqua oltre al personale della Capitaneria di Porto. Sono quindi iniziate le operazioni per ripescare la 500 con l'autogru del 115 e, poco prima delle 13, l'utilitaria è stata riportata in secca.