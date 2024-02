Mercato dell'auto, nel riminese si registra un crollo dei passaggi di proprietà

L'Osservatorio di AutoScout24 sul mercato delle auto usate 2023 in Emilia-Romagna, fotografa una crescita dell'acquisto di auto usate, con un segno positivo del 5,5%.

Il mercato dell'usato, dunque, si conferma fondamentale per il rinnovo del parco circolante, pur con gl iaumenti dei prezzi registrati nel 2023, che AutoScout24 quantifica in un 7,6%.

In particolare, nel 2023, l'Emilia Romagna ha fatto registrare 219.376 passaggi di proprietà al netto delle minivolture. Tutte le province mostrano un segno positivo, tranne quella di Rimini, che lo scorso anno ha registrato un calo del 49,3%.

I dati per Provincia

Pur registrando una crescita a livello regionale, l’andamento dei passaggi di proprietà a livello territoriale, mostra dati che variano da provincia a provincia.

Nel 2023, secondo i dati AC,I la classifica delle province per numero di passaggi di proprietà netti vede in testa Bologna con 43.688 atti (+16% sul 2022), seguita da Modena con 36.423 (+14,8%), Reggio Emilia con 29.945 (+17,9%), Piacenza con 22.137 (+11,2%), Ravenna con 21.514 (+20,6%), Forlì-Cesena con 20.234 (+23,3%), Ferrara con 16.570 (+14,2%), Parma con 14.192 (-9,8%) e Rimini con 14.373 (-49,3%).

Le auto più ricercate

Secondo i dati interni di AutoScout24, il 58,9% delle richieste totali ricevute dagli utenti della regione nel 2023 riguarda vetture benzina; seguono le auto diesel con il 27,3% mentre la quota di auto ibride ed elettriche rappresenta l’8,3% delle richieste totali. Se si considera solo l’elettrico “puro”, che rappresenta una quota ancora minoritaria, a frenare la sua ascesa anche nell’usato gli utenti segnalano principalmente la scarsa autonomia delle batterie e il costo elevato.

Nella Regione, tra i modelli più ricercati, vince in assoluto la Volkswagen Golf, ma se si prendono in considerazione solo le vetture ibride ed elettriche troviamo tra le ibride la Mercedes GLE e tra le elettriche la Smart ForTwo.

Per quanto riguarda i segmenti, non ci sono sorprese: i Suv, crossover e fuoristrada restano le carrozzerie più ambite, indicate dal 41% del campione. Seguono le berline (31%) e le station wagon (25%) e le city car salgono al 12% rispetto allo scorso anno (6%).

“Nel 2023, il mercato delle auto usate ha vissuto una stagione di cambiamenti, con prezzi che hanno raggiunto un picco a novembre. Nonostante un leggero calo a gennaio 2024, i prezzi rimangono significativamente più alti rispetto ai livelli pre-pandemia del 2019. Questa situazione riflette un mercato in continua evoluzione, influenzato da fattori come l’inflazione e le dinamiche di domanda e offerta. Tuttavia, gli indicatori principali suggeriscono una possibile stabilizzazione o addirittura una leggera diminuzione dei prezzi nel prossimo futuro. La domanda di auto usate rimane comunque alta, con gli italiani che si dimostrano attenti al ricambio del parco circolante per favorire vetture più sicure e moderne sulle strade.” – dichiara Sergio Lanfranchi del Centro Studi di AutoScout24.