Autostrada A14, annullata la chiusura del tratto compreso tra Rimini nord e Valle del Rubicone

In considerazione del peggioramento delle condizioni meteorologiche, sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Rimini nord e Valle del Rubicone, verso Bologna, che era prevista dalle 22 di martedì, 27 febbraio, alle 6 di mercoledì 28 febbraio; di conseguenza, sarà regolarmente aperta l'area di servizio "Rubicone est" e aperta anche l'entrata di Rimini nord, in entrambe le direzioni. Rimane confermata, come da programma, sulla stessa A14, la chiusura dell'area di servizio "Rubicone ovest", situata nel tratto compreso tra Valle del Rubicone e Rimini nord, verso Ancona, dalle 21 di giovedì 29 febbraio alle 6 di venerdì 1 marzo, per consentire lavori di pavimentazione e attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.