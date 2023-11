Autostrada A14, manutenzione alla segnaletica: chiude il tratto tra Rimini nord e Valle del Rubicone

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione alla segnaletica, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 22 di lunedì 13 alle 6 di martedì 14 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Rimini nord e Valle del Rubicone, verso Bologna. Contestualmente, sarà chiusa l'area di servizio "Rubicone est" situata nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Rimini nord, percorrere la viabilità ordinaria: Via Tolemaide, Via Tosi, SS9 Via Emilia, SP33, per rientrare sulla A14 alla stazione di Valle del Rubicone.

Dalle 22 di martedì 14 alle 6 di mercoledì 15 novembre, sarà chiusa la stazione di Valle del Rubicone, in entrata in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Cesena o di Rimini nord.

Dalle 22 di giovedì 16 alle 6 di venerdì 17 novembre, sarà completamente chiusa la stazione di Cesena, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cesena nord o Valle del Rubicone.