Avanza il lungomare sud, aperto il tratto stradale tra via Passeggiata dei Fiori a via Litoranea

Nell’ambito dei lavori per la realizzazione del secondo tratto del nuovo lungomare sud di Misano Adriatico, è stato aperto oggi il tratto stradale che collega Via Passeggiata dei Fiori a Via Litoranea Sud. Liberando l’area a ridosso dei Giardini Colombo, il nuovo collegamento consente di poter procedere con il completamento della passeggiata fino alla darsena, così ultimare entro il mese di maggio il secondo stralcio dell’intervento complessivo, dando un nuovo volto all’ingresso di Portoverde.

Nell’ambito del secondo stralcio dei lavori è stata riqualificata anche l’area di sosta di Via del Giglio, con la realizzazione di un parcheggio – giardino. Il primo step del progetto si era concluso lo scorso giugno, con l’inaugurazione del tratto, di circa 700 metri, compreso tra Via D’Azeglio e Via Passeggiata dei Fiori.