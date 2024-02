Avis e Amazon fanno squadra, i dipendenti pronti a diventare donatori di sangue

Sempre più spesso sentiamo parlare di “Responsabilità Sociale delle Imprese” le quali, ormai quotidianamente, s’interrogano in maniera sistematica su temi strategici che riguardano più in generale il loro impatto sociale e il benessere delle persone, siano esse dipendenti o comuni cittadini, cercando di costruire e realizzare progetti di solidarietà e di tutela ambientale. Questo le rende partecipi e attive attraverso un processo virtuoso che contribuisce a rendere migliore i rapporti e gli equilibri con il territorio che le ospita. E’ da questi principi che ha preso forma il bellissimo progetto di collaborazione tra l’azienda Amazon di Santarcangelo e l’associazione Avis, per la promozione e la divulgazione dei valori legati alla donazione del sangue e dei suoi derivati.

In un clima disteso ed estremamente cordiale, nelle giornate di giovedì 22 e venerdì 23 febbraio, alcuni volontari dell’Avis hanno incontrato i dipendenti ed i dirigenti dell’azienda, raccontando, con l’ausilio di video testimonianze e spiegazioni di carattere tecnico, quanto sia importante donare il sangue. Dei circa 60 dipendenti che hanno partecipato ai due incontri ed hanno posto ai 2 volontari Avis molte domande, testimoniando grande interesse per il tema trattato, molti hanno compilato il modulo di adesione attraverso il quale si esprime il desiderio di essere ricontattati per diventare donatori di sangue. "Auspichiamo che quanto fatto da Amazon possa essere d’esempio per molte altre Aziende presenti nel nostro territorio, contribuendo a rafforzare quei principi di solidarietà sociale dei quali la nostra società non può fare a meno", scrive l'Avis.