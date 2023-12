Avis, con i comici di Zelig un Natale di sorrisi per Polizia Penitenziaria e detenuti della Casa Circondariale

Un pomeriggio all’insegna dell’allegria e del buonumore. E’ questo il semplice ma apprezzatissimo dono che l’Avis, insieme ai famosi attori comici di Zelig, Marco Dondarini e Davide Dalfiume e al funambolico presentatore Matteo Doni’, hanno fatto al personale di Polizia Penitenziaria e ai detenuti della Casa Circondariale di Rimini.

Con lo spettacolo “Ma non farmi ridere” accompagnato dalle melodie del cantante chitarrista Matteo Ascione, mercoledì 6 dicembre l’Avis Provinciale di Rimini ha inteso porgere gli auguri per le prossime festività, rinnovando altresì il proprio impegno, anche per l’anno 2024, a collaborare con nuovi progetti e iniziative, al fianco di chi già da anni opera nel mondo del volontariato all’interno della struttura di Rimini.

"Un sentito ringraziamento va alla direttrice Palma Mercurio e al dirigente aggiunto Aurelia Panzeca Comandante della Polizia Penitenziaria, che ci accolgono sempre con simpatia e cordialità dandoci la possibilità di donare solidarietà” dice l'Avis.