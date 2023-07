Baby topi d'appartamento svaligiano un'abitazione, catturati in flagranza dai carabinieri

Sono stati arrestati letteralmente con le mani nel sacco due baby topi d'appartamento che, nel pomeriggio di martedì, hanno svaligiato un'abitazione di Villa Verucchio. A finire in manette è stata una nomade 19enne mentre il complice, un 15enne, è stato denunciato a piede libero. La vittima, mentre tornava a casa, ha incrociato i ladri che uscivano dalla sua abitazione mentre tenevano in mano una borsa di tela col bottino: 130 euro in contanti e alcune monete d'argento. Il padrone di casa ha dato l'allarme e, sul posto, si sono precipitati i carabinieri della Stazione di Villa che hanno bloccato i malviventi per poi portarli in caserma. La maggiorenne, dopo una notte in camera di sicurezza, è stata processata per direttissima mercoledì mattina mentre il minorenne è stato affidato a una struttura protetta.