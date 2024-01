Il bar che ha venduto il biglietto da un milione: "Pensiamo sia uno del paese"

Il quinto premio della Lotteria Italia 2023, quello da un milione di euro è stato vinto al “Bar della Rocca” di Monte Colombo-Montescudo, in provincia di Rimini. “Abbiamo saputo della vincita durante la trasmissione di ieri sera in onda su Rai 1, poi stamattina quando siamo arrivati nella nostra attività abbiamo capito che il biglietto vincente era stato venduto qui. – spiega ad Agipronews Eleonora Guiducci, titolare dell’attività – Ora è passato troppo poco tempo per capire chi possa aver vinto il milione e nessuno si è ancora palesato per dichiarare la vincita”. Il bar è frequentato prevalentemente da abitanti del posto. “Pensiamo sia uno del paese o delle zone limitrofe e la nostra speranza è che abbia vinto proprio uno di queste parti”. Per il “Bar della Rocca” è la prima vincita milionaria, ma già in passato il Gratta e Vinci aveva regalato delle emozioni. “Ci sono state diverse gioie per i nostri clienti, la maggiore nel 2019 quando un fortunato giocatore si portò a casa ben 100mila euro”, conclude.