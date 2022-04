Alla ricerca del cocktail perfetto, le barlady di tutta Italia alla conquista del titolo "25° anniversario"

Torna l’appuntamento più atteso dedicato alle barlady di tutta Italia: “Lady drink”, la competizione esclusivamente al femminile dedicata alle professioniste della miscelazione. Un momento importante per celebrare la professionalità, la creatività e il gusto delle donne anche in questo “mestiere”, storicamente più appannaggio degli uomini, ma che da anni si arricchisce di una presenza femminile sempre più cospicua, di grande capacità e inventiva, in grado di alzare costantemente l’asticella degli standard qualitativi e dell’innovazione. “Lady drink” è l’evento che per primo ha dato l’opportunità alle barlady di diventare protagoniste e interpreti di quest’arte, grazie alla visione del suo fondatore Danilo Bellucci, che ha intuito il grande valore che le donne potevano dare a questa professione.

Il 2022 è un anno importante perché si celebra il 25° anniversario della manifestazione, che dal 1996 continua a riscontrare crescenti successi. Tenutasi la prima volta a Perugia è tuttora riferimento del settore non solo come premio di grande prestigio ma anche come momento di formazione, crescita professionale e scoperta di nuove talentuose professioniste. In occasione di questa importante ricorrenza è stato ideato un programma ricco di contenuti. Saranno 3 le categorie in gara: pre dinner, after dinner, long drink. Le vincitrici di ogni categoria si disputeranno il premio “Lady drink 2022, 25° Anniversario”.

Master di alto livello offriranno al pubblico presente e a tutti gli amanti della miscelazione momenti di formazione e intrattenimento. Questa attesissima edizione di “Lady drink” si terrà l'11 aprile nella splendida cornice dell’Hotel Corallo a Riccione alla presenza di una giuria di esperti, di ospiti illustri del settore, della stampa, dei numerosi sponsor che da anni seguono e sostengono la competition e del pubblico collegato in diretta streaming.