Battaglia ai "furbetti" dei rifiuti, nuove fototrappole per scovare chi conferisce in modo irregolare

In via di ultimazione le procedure per l’attivazione del sistema di fototrappole da posizionare nei pressi delle isole ecologiche per il corretto conferimento dei rifiuti: l’amministrazione comunale ha infatti approvato lo schema di accordo con Hera per il trattamento dei dati personali ai sensi del Gdpr (Regolamento generale sulla protezione dei dati), mentre sono in corso i sopralluoghi con la ditta Geotech engineering propedeutici alla messa in funzione delle fototrappole, prevista entro fine estate.

Tre videocamere a sensori saranno posizionate nelle adiacenze di altrettante isole ecologiche in cui si verificano più spesso illeciti, per individuare e sanzionare chi conferisce i rifiuti in modo irregolare. Le fototrappole – che saranno installate per circa 30 giorni a rotazione nelle aree individuate dall’ufficio Ambiente sulla base delle criticità riscontrate – permettono di rilevare in tempo reale i movimenti, scattare foto a colori di giorno e in bianco e nero di notte, anche in caso di assenza totale di illuminazione, nonché alle eventuali targhe rilevate.

Secondo quanto stabilito dall’accordo, Hera sarà titolare del trattamento dei dati, avvalendosi dell’impresa specializzata Geotech engineering: a cadenza settimanale, i dati verranno estratti e inviati all’Amministrazione comunale che procederà nelle dovute verifiche su illeciti amministrativi e penali, procedendo eventualmente all’invio delle sanzioni o alla trasmissione dei dati alle competenti autorità penali.

Il termine di conservazione delle immagini è di sette giorni come stabilito dal Gdpr, mentre i fotogrammi relativi a eventi verbalizzati saranno conservati per 24 mesi dalla data di esportazione del file. In ogni caso, i procedimenti legati al sistema di videosorveglianza si atterranno alle disposizioni del Garante della privacy.

Il monitoraggio attraverso le fototrappole potenzierà le misure già attive per l’accertamento degli illeciti legati al conferimento, nonché a campagne e azioni di sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti. Tra queste, le più importanti riguardano i controlli delle Guardie ecozoofile dell’accademia Kronos – che collaborano con l’Amministrazione comunale anche per campagne educative ai bambini delle scuole – nonché l’introduzione progressiva del sistema di raccolta porta a porta, che anche grazie alla conseguente eliminazione delle isole ecologiche contribuisce a ridurre i fenomeni di abbandono dei rifiuti.