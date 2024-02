"Beccati" durante lo scambio sospetto in stazione: due arresti per spaccio

I Carabinieri della Sezione Operativa del Nor della Compagnia di Rimini hanno eseguito ulteriori controlli ed ispezioni nelle zone della stazione ferroviaria e nelle aree limitrofe, ritenute più esposte a fenomeni di degrado e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di tale attività, i Carabinieri hanno notato un 22enne tunisino cedere un involucro a un suo connazionale 21enne, per poi allontanarsi. A quel punto i militari sono immediatamente intervenuti fermando i due e procedendo alla loro perquisizione. Tale accertamento urgente ha consentito di appurare che l’involucro conteneva circa 30 grammi di hashish.

Pertanto, i giovani nordafricani sono stati accompagnati presso gli uffici della Compagnia di Rimini per i necessari accertamenti, lo stupefacente rinvenuto è stato sequestrato ed infine entrambi i soggetti sono stati dichiarati in arresto, per le ipotesi di accusa di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trattenuti presso gli appositi locali a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa della celebrazione del rito direttissimo previsto per la mattina di sabato.