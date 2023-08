Beer&Food Attraction scalda i motori, l’illustratore Poroli firma il visual dell’edizione 2024

Tra poco più di 200 giorni prenderà il via la nona edizione di Beer&Food Attraction, la manifestazione B2B di Italian Exhibition Group che, su tre giornate, da domenica 18 a martedì 20 febbraio 2024, riunirà in fiera a Rimini la più completa offerta nazionale e internazionale di birre, bevande, food e tendenze per l’eating out: un punto di riferimento per il settore. In contemporanea, BBTech Expo: la fiera professionale delle tecnologie e materie prime per la produzione e imbottigliamento di birre e bevande.

Il nuovo visual

Una tre giorni con uno sguardo a 360° sul panorama della ristorazione “fuori casa”, dinamica e immersiva nell’esperienza in fiera, esattamente come la nuova veste grafica curata dall’illustratore e art director milanese Francesco Poroli, autore di lavori pluripremiati per clienti come Facebook, Campari, Apple, Nba, Barilla e Lamborghini e pubblicati su testate come The New York Times Magazine.

“L’idea che c’è nelle immagini disegnate per Beer&Food Attraction e BBTech Expo è quella di provare a raccontare il mondo che sta dietro a questo settore - spiega Poroli - e per farlo sono partito dalle persone, sia quelle che vivono l’esperienza finale del processo sia quelle che del processo sono parte. I gesti e gli strumenti che scandiscono le fasi della lavorazione e quelli della convivialità, dove il risultato diventa evidente e condiviso. Questo anche per ricordare che dietro ogni attimo in cui stiamo bene insieme c’è un lavoro su noi stessi, su chi scegliamo di avere a fianco e su quello che mettiamo al centro della tavola, che rende perfetti i momenti che decidiamo di condividere”.

I protagonisti

Alla nona edizione di B&F Attraction, aziende del panorama birrario italiano e non solo, imprese di bevande e soft drink e brand del mondo food, che presenteranno agli operatori del mondo horeca prodotti, format e tendenze del comparto. A questi si aggiungono istituzioni, associazioni, aziende fornitrici di tecnologie, arredamento, servizi per la ristorazione, editori trade.

B&F Attraction continuerà ad arricchirsi con proposte d’autore, street food di qualità, momenti di show e competizioni di cucina e di pizza. Il layout dell’edizione 2024 infatti anticipa già oggi la presenza di 5 arene dedicate ad altrettanti eventi che garantiranno dimostrazioni, degustazioni e incontri B2B.

Tra i tanti eventi tornano l’International Horeca Meeting di Italgrob, momento di incontro attesissimo dall’intera filiera del beverage giunto alla sua 12^ edizione, i Campionati di Cucina Italiana della Federazione Italiana Cuochi e la 2^ edizione di Mixology Circus, il progetto dedicato alla miscelazione d’eccellenza firmato da B&F Attraction in collaborazione con il famoso cocktail bar developer e mixologist Samuele Ambrosi.