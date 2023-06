Con Bell'Italia si onorano forze militari e dell'ordine, esposizione di mezzi storici e specialistici

Un successo la quarta edizione di Bell'Italia, andata in onda sul porto canale di Bellaria Igea Marina. Dove domenica, dalle 16 alle 23, in collaborazione con i Reparti Militari e le Forze dell'Ordine operanti a livello provinciale, sono stati celebrati valori, identità e orgoglio nazionale. In scena un’esposizione di affascinanti mezzi di servizio, tra cui alcuni mezzi storici, nonché moderne attrezzature specialistiche, il tutto impreziosito da stand, infopoint e attività collaterali, comprese quelle dedicate ai più piccoli. Sino alla suggestiva cerimonia dell'ammainabandiera sulle note dell'Inno di Mameli.

Dal sindaco Filippo Giorgetti, "un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno preso parte all'evento, Forze Armate, Forze dell’Ordine e Vigili del Fuoco. In particolare alle autorità che non hanno voluto far mancare presenza e vicinanza: tra queste, il prefetto di Rimini Rosa Maria Padovano, il questore di Rimini Rosanna Lavezzaro, Enrico Tamagnone del 7^ Vega, Alessandro Coscarelli della Guardia di Finanza, Michele Chieppa del 15^ Stormo, la comandante della Capitaneria di Porto di Rimini Giorgia Capozzella, il comandante Compagnia Carabinieri di Rimini Alan Trucchi, il comandante della Polizia Locale Antonio Amato. Finalità e scopo della manifestazione è proprio quella di avvicinare sempre più la comunità alle Forze Armate e alle Forze dell’Ordine, gratificando e dando il giusto merito a tutte quelle donne e quegli uomini, in divisa e non, che quotidianamente garantiscono sicurezza e legalità, in poche parole la qualità della vita nelle nostre città”.

Un’importante appendice dell'evento Bell'Italia sono state le iniziative promosse dall’Associazione Nazionale Faleristica. Tra queste, spicca la cerimonia nella Sala Consiliare, dove nell’ambito delle iniziative di “Azzurro 100” è stata svelata la targa, donata rispettivamente dagli Istituti del Nastro Azzurro e per la Guardia d'Onore alle Reali Tombe del Pantheon e dalle Associazioni Nazionali Aviazione Esercito e Faleristica, che commemora la concessione della Cittadinanza Onoraria di Bellaria Igea Marina al Milite Ignoto. Nel prosieguo della giornata, l'associazione ha contribuito a Bell’Italia con l’allestimento della mostra fotografica “Il volo a Rimini: i primissimi anni” e con le due conferenze di approfondimento "Un Dirigibile nella Valle dell'Uso" e "Offensiva della Linea Gotica".