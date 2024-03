Bellaria presenta il palinsesto degli eventi di primavera tra tipicità, sport, musica, cultura e tradizione

“Un ricchissimo palinsesto, definito con l’obiettivo di rendere la città attiva, viva e vivibile, attrattiva per i turisti come per chi ci raggiunge dalle località vicine, aprendosi sempre più a quel nuovo indotto rappresentato dai visitatori i quali, in maniera crescente e provenendo spesso da lontano, ci sceglie per un weekend o per qualche giorno di relax anche al di fuori della stagione turistica canonica. Un target, quest’ultimo, su cui in questi anni abbiamo lavorato molto: con risultati confortanti, corroborati dalle buone performance di Bellaria Igea Marina come destinazione turistica, ad esempio nei primi e negli ultimi tre mesi del 2023. In una parola, quella destagionalizzazione di cui spesso si è parlato e che comincia a parlare anche attraverso i numeri”: così l’Assessore al Turismo Bruno Galli introduce oggi la fitta programmazione di eventi che terranno compagnia a cittadini e ospiti di Bellaria Igea Marina a partire dai prossimi giorni e per tutta la primavera.



Si parte questo fine settimana, con un’inedita festa siciliana che, in piazza Matteotti, porterà da venerdì 15 a domenica 17 marzo – sia a pranzo che a cena - tutte le prelibatezze, dai prodotti tipici allo street food, ma anche birra artigianale e il folklore tipico dell’isola; evento che avrà nell’attore Tony Sperandeo – interprete di film quali Johnny Stecchino, I cento Passi, Il muro di gomma – il suo ospite d’onore. Mercoledì 27 marzo lo stadio Nanni vedrà il fischio d’inizio del 41^ Torneo Pecci: manifestazione di riferimento per il calcio giovanile a livello nazionale, che porterà a Bellaria Igea Marina centinaia tra atleti e appassionati sino alla finalissima del 1^ aprile. Un evento sportivo che, come da tradizione, coinciderà con le festività pasquali, in occasione delle quali l’Amministrazione Comunale in collaborazione con Fondazione Verdeblu ha definito una programmazione da non perdere: una grande manifestazione diffusa in scena tra Igea Marina e Bellaria, impreziosita tra gli altri, dallo show di Jerry Calà e dal live di Edoardo Vinello. Nel mese di aprile, spicca l’appuntamento con ‘I Mercatini di primavera’ di sabato 13 e domenica 14, con stand, gastronomia, oggettistica e artigianato tipico che coloreranno viale Paolo Guidi per due giorni; poi, a fine mese, taglio del nastro per la stagione 2024 firmata Kiklos: lo Young Volley dal 26 al 28 aprile, primo di tanti appuntamenti top che uniscono sport e divertimento ‘on the beach’, portando migliaia e migliaia di giovani a vivere la città oltre che le sue spiagge.



Arriverà poi un maggio tutto da vivere d’un fiato. Con il Bellaria Film Festival, manifestazione di riferimento a livello nazionale per il cinema indipendente, in programma dall’8 al 12 maggio: per un’edizione che si preannuncia particolarmente ricca e di qualità, pronta come negli ultimi anni a uscire dalle sale a beneficio della città e del suo tessuto economico e commerciale. Dal 17 al 19 maggio, lo StarCon, la più grande manifestazione italiana dedicata alla fantascienza, porterà a Bellaria Igea Marina migliaia di appassionati; un appuntamento che approda al Palazzo del Turismo, pronto a coinvolgere e vivere come non mai anche il centro cittadino, a partire dall’Isola dei Platani. Gran finale di maggio – dal 24 al 26 - in vista della Festa della Repubblica, l’imperdibile Borgata che Danza, appuntamento tra i più amati in città che unisce tradizione, autenticità, formazione musicale e gastronomia tipica.



“Non mancheranno sorprese e integrazioni al cartellone. Ad esempio una grande festa a inizio maggio al parco del Gelso organizzata da ragazzi del territorio, l’’Isola dei Curiosi’ in definizione nel mese di maggio e un grande nome della musica italiana che impreziosirà la proposta di Bellaria Igea Marina in occasione del 2 giugno. Nel complesso, il ricco pacchetto di eventi primaverili sarà la grande rincorsa che ci accompagnerà alla stagione estiva, che vuole essere un sostegno concreto ai centri commerciali naturali, una spinta al commercio di vicinato e ai nostri pubblici esercizi. Un palinsesto in cui mi piace evidenziare il ruolo giocato dall’associazionismo e dal volontariato, più ovviamente il ruolo di privati e singoli operatori; penso ad esempio”, conclude Galli, “al Bay Fest targato Beky Bay, che si è consolidato come un’eccellenza del panorama musicale live in Riviera e che taglierà il nastro della nuova stagione con un primo evento a metà giugno.”