Bellaria rappresenterà i "Comuni fioriti" alla manifestazione Les Carrés Fleuris di Évreux in Normandia

Il Comune di Bellaria Igea Marina, insieme a quelli di Spello e Casale Monferrato, avrà l'onore di rappresentare i Comuni Fioriti Italiani alla manifestazione Les Carrés Fleuris in programma a Évreux in Normandia il 5 e 6 settembre. Una delegazione di Asproflor Comuni Fioriti, associazione che unisce i produttori florovivaisti italiani con l’obiettivo di promuovere la bellezza e il turismo del verde, parteciperà infatti da domani alla 17^ edizione della manifestazione su invito dell’azienda Graines Voltz, sponsor dell’evento: in rappresentanza di Bellaria Igea Marina sarà presente l'Assessore all'Ambiente Adele Ceccarelli. Gli enti scelti da Asproflor per il viaggio sono stati individuati nel corso del meeting nazionale dell’associazione, che si è tenuto all’Eima di Bologna.