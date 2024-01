Tanti cittadini in piazza per la benedizione degli animali

La scorsa domenica, 21 gennaio, si è svolta la tradizionale Festa di Sant'Antonio organizzata da Aps Pro Loco che ha riscosso una grande partecipazione. Tantissimi gli animali presenti con i loro accompagnatori, grazie alla collaborazione con Abbaio Camp, Pony Therapy Riccione, ma anche i mezzi agricoli esposti in Piazza Silvagni. Moltissimi i partecipanti intervenuti in Piazza Silvagni per questo momento particolarmente sentito. A seguire si è svolto il pranzo presso il ristorante Amarcord.

Afferma Barbara Mariani, presidente Pro loco: “Per la nostra Associazione mantenere viva una antica tradizione contadina che si dimostra così tanto sentita è motivo di orgoglio e soddisfazione. La grande partecipazione ci convince sempre più a continuare nell'opera di salvaguardia e riscoperta delle antiche tradizioni che caratterizzano e permeano la cultura popolare del nostro territorio. Un grande ringraziamento a tutti i numerosi partecipanti e in particolare ad Abbaio Camp, Pony Therapy Riccione ed alla parrocchia di San Pietro Apostolo con il Diacono Mario Temellini che ci supportano nel proseguimento di questa tradizione".

L'amministrazione Morelli sottolinea che la partecipazione dei cittadini è fondamentale per valorizzare "momenti centrali della vita comunitaria come questo, dove al centro sono la marignanesità ed il valore della comunità, elementi che rendono il paese dinamico ed attivo. Grazie a realtà come Pro Loco e a tutti coloro che hanno contribuito a questa giornata per avere la capacità propositiva di incoraggiare e proporre eventi, incontri e opportunità di valorizzazione delle nostre tradizioni”.