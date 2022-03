Benzina, i prezzi iniziano a scendere: ecco i distributori più convenienti. E' corsa ai rifornimenti

E' scattata la riduzione delle accise sui carburanti che ha portato una sforbiciata dei prezzi alle pompe. Finalmente un po' di sollievo per gli automobilisti. Il taglio delle accise previsto dai due provvedimenti varati dal governo per benzina e diesel vale 25 centesimi, a cui aggiungere l'Iva al 22%. In totale lo sconto al consumo sui prezzi dei due carburanti ammonta dunque a circa 30 centesimi al litro. Corsa ai rifornimenti anche a Rimini, il taglio può portare un risparmio considerevole per chi fa il pieno. Ma come si è tradotta questa sforbiciata sui prezzi praticati al pubblico?

Benzina

Si torna a comprare un litro sotto 1,8 euro. Alla stazione Ego di via Montescudo a Rimini il prezzo scende a 1,743. I dati sono aggiornati sull’Osservaprezzi Carburanti del ministero. All’Ecodrive di viale Mestre a Riccione un litro vale 1,748, stesso prezzo da Carburanti Paganelli in via Montalaccio a Rimini. Al Vega di Rimini via Caduti di Nassiriya 1,749 euro. Alle pompe Vega di via Tolemaide e a quello di via Popilia 1,759. Stesso prezzo a 1,759 per l’Esso di Bellaria sull’Adriatica e al Visa di Pennabilli.

Gasolio

Secondo Ossevaprezzi il diesel si può comprare anche sotto a 1,7 euro. Al Rimini Colonnella, sulla statale 16, per un litro ci vogliono 1,693. Al Repsol di via Jano Planco 1,694. E ancora: al Tamoil di via Euterpe ci vogliono 1,694. Sotto a 1,7 anche il via di Pennabilli (1,699). Le stazioni Q8 di San Giovanni in Marignano, Misano e Rimini via Marecchiese hanno il prezzo fissato a 1,714.