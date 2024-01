Bilancio positivo, nonostante il meteo, per gli eventi natalizi a Verucchio

“Sono stato molto contento di essere stato incaricato dal Comune di Verucchio quale direttore artistico degli spettacoli per le festività di fine anno e sono orgoglioso di questo segnale di fiducia importante verso la mia persona. Purtroppo, come capita in occasione di eventi all’aperto in certi periodi Giove Pluvio ci ha un po’ rovinato i piani, ma tutto sommato ogni appuntamento ha raccolto un buon riscontro di pubblico. Peccato perché sabato in occasione dell’Epifania in Piazza Europa ci sarebbe stata molta più gente e avremmo potuto chiudere in bellezza con giocolieri, befane sui trampoli e lancio di caramelle ai bambini e ci siamo dovuti limitare ai bellissimi Pasquaroli e ai concerti dei Nashville and Bacbones e al mio con Le Gocce in un Teatro Pazzini da 200 posti quasi pieno”.

Così Sergio Casabianca in un piccolo bilancio della prima opportunità organizzativa ricevuta dalla locale amministrazione: “Una bellissima occasione in cui mi sono buttato con entusiasmo e sono strafelice di quello che siamo riusciti a proporre. Il tempo non è stato clemente, ma noi non crediamo al karma e abbiamo cercato di fare il meglio anche in condizioni complicate: per fortuna il Comune ci aveva messo un teatro a disposizione in cui abbiamo potuto fornire un’alternativa e alla fine abbiamo portato a casa tutto il programma. Con una nota bella da evidenziare, tutti gli artisti ci sono venuti incontro con grande disponibilità pur di esserci”

“Noi siamo fatti così, insieme all’associazione ‘Sorrido Libero’ facciamo sempre le cose per la gente e gli eventi sono fatti perché le persone possano goderne. Poi ogni persona che fa, che sia un singolo o un ente, è sottoposta a critiche e se sono costruttive aiutano a fare sempre meglio: ma quello che fa la differenza è la partecipazione, sia che piova sia che ci sia bel tempo, e sinceramente mi sarei aspettato un po’ più presenza dalle persone di Villa Verucchio e di Verucchio, posti che adoro e in cui vado d’accordo con tutti e ho diversi fan. E’ questa l’unica cosa che mi sento di dire, pur contentissimo di come sono andate le cose: un evento è fatto per le comunità, per i bambini, per chi commercia o per chi è solo si passaggio, ed è per questo che la grande differenza la fa la partecipazione!!

Ma ad ogni modo, alla fine c’è stata una buona risposta di pubblico: per l’accensione degli alberi non tanta gente sotto la pioggia, ma belle le esibizioni delle band e del coto, per Duilio Pizzocchi c’erano tante persone e belli i mercatini dei bambini, per il concerto del 30 dicembre un pò meno ma sotto la pioggia e non sono rimaste fino alla fine, per quello del 6 gennaio il Teatro era quasi pieno. Sarei contentissimo di essere chiamato anche il prossimo anno o anche per gli eventi estivi auspicando una sempre maggior adesione della gente del posto perché come dice Gaber “libertà e partecipazione”” e il mio grazie di tutto va a tutti indistintamente”.

Soddisfatta anche l'Amministrazione

“Le festività natalizie si sono appena concluse e devo dire che la neo-collaborazione con Sergio Casabianca e l'associazione culturale Sorrido Libero è stata davvero interessante e soddisfacente. Sergio è una carica di energia che trasmette dal palco e anche negli incontri organizzativi. Questo ci ha permesso di costruire in pochi giorni un calendario di appuntamenti che si rivolgeva ad adulti e piccini: abbiamo aperto le festività coinvolgendo la scuola di canto di Villa Verucchio e i suoi giovani musicisti e cantanti; nell'appuntamento successivo un famoso comico romagnolo ha fatto ridere tante persone in una piazza colorata e riempita dai mercatini organizzati con le scuole del territorio; poi si sono susseguiti concerti di musica di vario genere per finire con la Grande Festa dell'Epifania che, a causa del maltempo, è stata ridotta e ha perso qualche attrazzione ma che ha comunque permesso ai nostri Pasquaroli di portare gli auguri a tutto il borgo (inclusia i ricoveri per anziani) e poi quasi riempito il Teatro Pazzini” fa eco l’assessora alla cultura Linda Piva: “Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e apprezzato le iniziative. Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione degli eventi (anche i commercianti di Villa Verucchio che hanno contribuito all'allestimento delle luminarie). Ringraziamo Sergio Casabianca e l'associazione culturale Sorrido Libero per questa nuova collaborazione che ci auspichiamo possa continuare e crescere sempre più. Ora ci mettiamo subito al lavoro per i prossimi mesi”.