Bilancio, minoranza compatta: "Ci sono presunte irregolarità, chiediamo l'intervento del Prefetto"

La minoranza di Cattolica è pronta a presentare un esposto al Prefetto e alla Corte dei Conti sul Bilancio Consolidato del Comune. Ad annunciarlo, attraverso una nota stampa, sono i consiglieri Marco Cecchin, Flavio Mauro, Riccardo Franca, Mariano Gennari, Silvia Pozzoli e Nicoletta Olivieri. “In occasione della seduta del Consiglio Comunale dello scorso 30 settembre – spiega i consiglieri - le nostre osservazioni hanno costretto l’amministrazione a rinviare la delibera di approvazione del Bilancio Consolidato, evento gravissimo che ha comportato lo sforare della scadenza prevista dalla legge per la sua approvazione”.

“A distanza di un mese l’amministrazione ha ripresentato la delibera del bilancio consolidato che però non ha risolto le criticità da noi evidenziate, in quanto erano ancora presenti la mancata elisione della partecipazione finanziaria di Pmr (società che incide per 220 mila euro nello stato patrimoniale del comune), la mancata elisione delle operazioni infragruppo intercorse tra le società consolidate e un’erronea determinazione della percentuale di partecipazione delle società in via diretta e indiretta”.

“Oltreché in Consiglio Comunale abbiamo cercato di sensibilizzare l’amministrazione anche in sede di commissione consiliare ma anche in questa assise la maggioranza non si è dimostrata aperta a correggere le lacune da noi esposte – proseguono i consiglieri nella nota congiunta -. Le motivazioni adottate da sindaco, giunta e maggioranza ci preoccupano, non ci convincono e denotano superficialità nella trattazione di una delibera così importante per un’amministrazione comunale”.

In conclusione: “Ci teniamo a ribadire come sia prerogativa di ogni consigliere comunale svolgere attività di controllo sugli atti emanati dall’amministrazione comunale e pertanto, come rappresentanti dei gruppi consiliari di opposizione (Lega, Fratelli d’Italia, Alleanza civica, M5S e SiAmo Cattolica), non potevamo esimerci in virtù del ruolo da noi ricoperto, dal rivolgerci alla Corte dei Conti e al Prefetto dì Rimini per chiedere un controllo accurato sulle presunte irregolarità che abbiamo riscontrato”.