Bilancio di previsione a Cattolica: "Nessun aumento di Imu e Irpef, oltre 6 milioni da investire"

Ancora più investimenti sulle politiche sociali e istruzione, a sostegno di famiglie e fasce deboli, su lavori pubblici e manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree di Cattolica a vocazione turistica, nessun aumento di Imu e addizionale Irpef, adeguamento Istat delle tariffe a domanda individuale, aumento di 50 centesimi della tassa di soggiorno (confermando le esenzioni), nessun incremento di spesa per il personale comunale e diminuzione dell’indebitamento di un milione e mezzo di euro. Razionalizzati i costi sulle spese in alcuni settori. Undici milioni di euro è invece il fondo cassa del Comune. Questi i punti salienti del bilancio di previsione 2024-2026 che ieri mattina ha ottenuto il disco verde della Giunta di palazzo Mancini. Una manovra da circa 21milioni di euro per la parte corrente che ha anche incassato l’ok dei sindacati con cui è stata condiviso qualche giorno fa. Il bilancio è stato redatto senza tener conto della legge Finanziaria che deve ancora essere varata. Potrebbe quindi subire oscillazioni di cui si avrà contezza solo il prossimo anno. Il prossimo step è tra 20 giorni, quando il documento di pianificazione economica e programmazione politica passerà al vaglio del Consiglio comunale per l’approvazione definitiva.

Politiche sociali - “Non arretriamo su nessun servizio, anzi, investiamo ancora più risorse a sostegno delle famiglie, delle fasce più deboli, della pubblica istruzione – spiega la Sindaca Franca Foronchi – In netta controtendenza con quello che succede a livello governativo e nazionale, qui a Cattolica verrà aperta una quinta sezione del nido di infanzia, aumentato le soglie Isee per le agevolazioni per la mensa scolastica, messo a regime la figura dell’educatore di plesso, istituito un terzo pullmino per il trasporto degli alunni della scuola Repubblica, chiusa per lavori di demolizione e rifacimento, che sono stati trasferiti negli istituti Filippini, Torconca e Carpignola, in modo da agevolare le famiglie. Un servizio, quest’ultimo, a costo zero per i nostri cittadini. La nostra visione politica si traduce in un grandissimo impegno economico sul welfare e in un concreto supporto della comunità”.

Debito in calo - “Sul fronte dell’indebitamento del Comune, la voce è in netta diminuzione di circa un milione e mezzo di euro – continua la prima cittadina – Un trend virtuoso che confermiamo anche quest’anno. Anzi, lo aumentiamo. C’è da tenere in considerazione che il bilancio è stato redatto in un contesto in cui il costo del denaro è cresciuto molto e quindi il costo degli interessi passivi dei mutui in essere ha avuto un balzo in avanti”.

Cultura - “Investimenti importanti sulla cultura a cui corrispondono le tante proposte culturali che mettiamo in campo attraverso i nostri teatri, il centro culturale polivalente, il Museo della Regina e la Galleria Santa Croce, perché la cultura educa alla bellezza e forma cittadini con senso civico, rispettosi degli uomini e delle cose”.

Imposte e tassa di soggiorno - “Nessun aumento delle principali leve comunali – continua la sindaca – restano invariate Imu e addizionale Irpef. Applicato invece l’adeguamento Istat ai servizi a domanda individuale. Abbiamo aumentato la tassa di soggiorno di 50 centesimi allineandoci quindi ai comuni limitrofi come Gabicce Mare e Riccione. Un ritocco necessario a fronte degli ingenti aumenti dei costi delle materie prime. Si prevede un extra gettito di circa 400mila euro che destineremo alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle vie ed aree a vocazione turistica di Cattolica, ma anche per la promozione e gli eventi sportivi concertati in Consulta per il Turismo”.

Lavori pubblici - Investimenti importanti anche sul fronte dei lavori pubblici e delle manutenzioni ordinarie e straordinarie. Altri 200mila euro sono previsti per il cimitero, circa 260mila invece per gli impianti sportivi a corollario del Palazzetto dello sport, mentre un milione di euro circa per la manutenzione delle strade.

Ordine pubblico e sicurezza - “Un altro capitolo importante nel nostro piano di programmazione politica è quello sull’ordine pubblico e sicurezza. Continuiamo a investire sul sistema integrato di sicurezza urbana attraverso lo stanziamento di fondi destinati sia per il personale di supporto alla polizia locale e rinnovo del corpo, che per presidi, attrezzature digitali per la sicurezza, controlli e rigenerazione urbana e altri specifici progetti”.

Personale - Nessun aumento della spesa del personale che rappresenta il 26 per cento del totale del bilancio, garantendo il turnover per quelli che hanno cessato o cesseranno l’attività.

Investimenti - La previsione di spesa per investimenti conta circa 6milioni e 600mila euro attraverso l’intercettazione di contributi regionali e nazionali, un milione di euro di nuovi mutui nel 2024 e attraverso le entrate dell’ufficio urbanistica da oneri di urbanizzazione.