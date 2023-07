Black out dell'elettricità, arrivano due generatori diesel. Possibili interruzioni di energia elettrica

Nella serata di sabato 15 luglio E-distribuzione ha ricevuto diverse segnalazioni di disservizi sulle linee di propria competenza che hanno evidenziato il mancato funzionamento di 2 cabine di trasformazione, entrambe ubicate nella zona del porto di Cattolica, sono state prontamente sopperite tali criticità con la collocazione di 2 generatori diesel in sostituzione tali cabine. Inoltre, nella giornata di domenica 16 luglio è stata effettuata la ricerca guasti ed iniziato il loro ripristino, che è terminato nella giornata di oggi, lunedì 17 luglio.

É stata accertata una ulteriore criticità in via Don Minzoni, la quale ha comportato la necessità di prolungare il funzionamento dei 2 generatori fino alla giornata di martedì 18 luglio. Pertanto nella giornata di martedì 18 luglio, E-distribuzione provvederà allo spegnimento dei generatori ed al ripristino del normale funzionamento delle cabine esistenti, tale intervento comporterà delle interruzioni di energia elettrica in alcune zone del territorio comunale di breve e limitato periodo, prevalentemente concentrate nella zona del porto.