Botte, umiliazioni e insulti ai genitori per comprarsi la droga

Botte, insulti, umiliazioni e accessi d'ira che lo portavano a sfasciare la casa dei genitori. Per un 37enne è scattato il divieto di avvicinamento e l'allontanamento dalla casa famigliare, emesso dal Gip del Tribunale di Rimini, in seguito alle denunce sporte dal padre e dalla madre arrivati allo stremo. L'uomo, secondo quanto emerso, oramai quotidianamente vessava i genitori per ottenere il denaro necessario ad alimentare la sua tossicodipendenza e se questi cercavano di rifiutarsi scattavano le violenze. Una situazione che andava avanti da diversi anni e che, nel tempo, aveva portato a diversi interventi da parte della Polizia di Stato chiamata dalle vittime che alla fine avevano denunciato il figlio. Le indagini avevano quindi confermato le violenze con la Procura della Repubblica che ha chiesto e ottenuto nei confronti del 37enne la misura cautelare. L'uomo, difeso dall'avvocato Sonia Giulianelli, nella giornata di lunedì è stato rintracciato presso il suo domicilio dal personale della Squadra Mobile ed è stato portato in Questura per la notifica del provvedimento.