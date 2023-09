Il branco semina il caos nel centro storico e aggredisce il titolare di un locale con una sedia

Notte di paura, quella tra venerdì e sabato, nel cuore del centro storico di Rimini dove un branco di extracomunitari ha scatenato il caos per poi aggredire il titolare di un locale. Il parapiglia è scoppiato poco dopo l'1 quando sette stranieri, in evidente stato di alterazione dovuto all'alcol, hanno iniziato a discutere animatamente col proprietario di un locale di via Sigismondo Pandolfo Malatesta per poi all'improvviso afferrare una sedia e cercare di scagliargliela addosso. Il più esagitato del gruppo ha poi tentato di rubare una bici a due passanti e, incurante di quello che gli accadeva intorno, ha orinato in mezzo alla strada davanti a tutti. L'intervento di una pattuglia dell'esercito, impegnata nell'operazione "Strade sicure", ha messo in fuga il branco che ha lasciato sul posto solo il più aggressivo del gruppo. Questi, alla vista dei militari, ha afferrato una bottiglia cercando di aggredire le divise. Nel frattempo, in via Sigismondo Pandolfo Malatesta, è intervenuta una Volante della polizia di Stato con gli agenti che sono riusciti a bloccare l'esagitato. Lo straniero è risultato essere privo di documenti e, portato in Questura, è stato poi denunciato per ubriachezza molesta.