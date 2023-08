Bufera sul generale Vannacci, il sindaco di Pennabilli alla carica: "Rispetto per il pensiero di un patriota"

Il sindaco di Pennabilli Mauro Giannini torna nell’occhio del ciclone, per alcune frasi pubblicate sui social relative alla scelta di schierarsi in difesa del generale Roberto Vannacci e del suo libro “Il Mondo al contrario”. Il generale Vannacci è finito nella bufera, perché in molti passaggi del suo libro si scaglia contro omosessuali, ambientalisti, femministe e comunità Lgbt. A seguito delle polemiche è stato, nelle ultime ore, destituito dal comando dell’Istituto Geografico Militare di Firenze.

Il sindaco di Pennabilli, già finito alla ribalta delle cronache dopo l’uscita in camicia nera e l’ordinanza anti-immigranti poi modificata nel corso di un consiglio comunale infuocato, ora interviene sul caso Vannacci. In un primo messaggio sui social scrive: “Ministro Crosetto, giù le mani dal Generale Vannacci. Rispetto per il pensiero di un patriota. Generale Roberto Vannacci, abbiamo marciato e marceremo sempre insieme”. E successivamente in un altro post: “Ministro Crosetto, è così che si umilia la divisa e il nome delle Forze Armate, è così che si lede l’onore degli uomini in armi! Libertà di pensiero. Generale Roberto Vannacci, non sei solo”.

Il caso Vannacci

Il saggio politico, autoprodotto da Vannacci e intitolato il "Mondo al contrario" sta andando letteralmente a ruba su Amazon. Vannacci ne ha per tutti: si scaglia contro la "dittatura delle minoranze", una categoria trasversale e "nefasta" che vede riuniti gay, clandestini, femministe, marxisti ecc.ecc. Ne ha contro gli ambientalisti che non capiscono che "i cambiamenti climatici ci sono sempre stati", contro Paola Egonu, i cui tratti non rappresentano l'italianità e contro gli omosessuali che non sarebbero "normali". Si definisce poi erede di Giulio Cesare e rivendica il suo "diritto all'odio". Qui l'articolo completo pubblicato da Today.it.