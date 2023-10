Caccia ad attori e attrici per un lungometraggio: al via i casting

La Almost Famous, società di produzione cinematografica nostrana, continua a portare il suo ultimo lungometraggio “L’Orafo-The Goldsmith” in giro per il mondo, esportando le professionalità romagnole e marchigiane all’estero, vincendo numerosi premi in alcuni dei più importanti Festival Cinematografici Internazionali di genere. Dopo la partecipazione al circuito dei festival e la vendita internazionale in oltre 50 paesi, il film ha appena vinto al Drop di Mosca il premio come Miglior Film Horror 2023 e si appresta a partecipare al Fantafestival di Roma, durante la serata per il premio alla carriera Stefania Casini, mentre il film è in procinto di uscire in USA e Giappone, dopo essere già stato distribuito da Minerva Pictures in India, Sud America e Europa prima di iniziare la sua imminente Distribuzione italiana. L’Almost Famous è ora alla ricerca attori e attrici professionisti per il nuovo lungometraggio thriller dal

titolo “Play” che sarà girato nella primavera 2024 tra Rimini e Cesena. Si richiede preferibilmente residenza in Emilia Romagna o Marche. È prevista retribuzione. Per candidarsi si può inviare foto e cv al seguente indirizzo email: playcasting127@gmail.com