Macabra scoperta in spiaggia, ritrovato il cadavere di una donna

Macabra scoperta, nella prima mattinata di giovedì, sulla spiaggia di Torre Pedrera dove è stato rinvenuto il cadavere di una donna. A notare il corpo senza vita, riverso sulla battigia, sono stati alcuni passanti che verso le 8.30 si trovavano all'altezza del Bagno Bela Burdela lungo viale San Salvador e hanno dato l'allarme facendo accorrere le pattuglia della Polizia di Stato e il 118. I sanitari non hanno potuto far altro che accertarne il decesso e, al momento, sono in corso i rilievi della Scientifica e del medico legale che non avrebbero rilevato tracce di violenza.

SEGUONO AGGIORNAMENTI