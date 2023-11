Cade in moto per una buca, il Comune gli deve 400 mila euro. "Macchina comunale fuori controllo"

"Pressappochismo, inefficienza, scelte disastrose e goffe che ricadono sulle spalle (e le tasche) dei nostri concittadini". Così Coriano Futura commenta la vicenda della Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune di Coriano, condannandolo a pagare un risarcimento di 400 mila euro a seguito di una buca stradale non segnalata che era costata a un motociclista una brutta caduta. I fatti risalgono all'agosto 2013, in via Primo Maggio. Ora la Corte di Cassazione ha condannato il Comune di Coriano.

"Questo caso ci restituisce l’immagine di una macchina comunale totalmente fuori controllo, che i nostri amministratori, Spinelli prima e Ugolini poi, faticano non poco a governare - sostiene Coriano Futura -. Già in passato, a seguito della sentenza di primo grado, avevamo presentato un’interrogazione, alla quale l’allora sindaco Spinelli aveva risposto con toni rassicuranti, dicendo che potevamo dormire sonni tranquilli e che si sarebbe arrivati a una soluzione positiva per il Comune. Oggi però eccoci di fronte a un brusco risveglio. Registriamo, purtroppo, l’ennesimo insuccesso amministrativo del tandem Spinelli-Ugolini".

"Una nuova dimostrazione di incapacità dopo la figuraccia rimediata con il mancato ottenimento dei ristori per l’alluvione del maggio scorso - conclude la nota -. Tanto alla fine a pagare il conto (destinato a lievitare per via delle spese legali e le parcelle degli avvocati) sono sempre gli stessi, ovvero i cittadini corianesi. A questo punto ci auguriamo perlomeno che sindaco e vice sindaco mettano da parte la loro supposta superiorità e riconoscano gli errori commessi. E chiediamo anche di sapere in che modo il Comune intende ora provvedere al risarcimento: se con le risorse congelate sull'apposito Fondo all'interno del bilancio oppure sarà coperto da assicurazione".