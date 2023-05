Calano i livelli del fiume Uso, rientrate nelle rispettive abitazioni le 25 famiglie sfollate a Santarcangelo

In seguito al confronto con Prefettura, Protezione civile e gli altri Comuni della Provincia di Rimini, anche a Santarcangelo giovedì (18 maggio) tutte le scuole riapriranno – con alcune limitazioni all’erogazione del servizio mensa – dopo che nel corso della giornata sono state condotte verifiche sull’agibilità delle strutture, tutte concluse con esito positivo.

Presso i nidi il servizio mensa funzionerà regolarmente, mentre nelle scuole dell’infanzia e nelle primarie a tempo pieno – aperte con il consueto orario – il servizio mesa sarà sospeso, quindi bambini e bambine dovranno portare il proprio pasto da casa. Le sezioni della scuola dell’infanzia precedentemente collocate presso l’intercomunale di Camerano e attualmente ospitate al plesso “Peter Pan” di Poggio Torriana potranno invece usufruire regolarmente della mensa interna. Torna regolare, infine, anche la fornitura dei pasti a domicilio per gli anziani.

Nel pomeriggio la situazione idraulica è andata progressivamente migliorando. I livelli del fiume Uso sono calati e le strade interdette al traffico nel corso della mattinata – quando i corsi d’acqua avevano raggiunto livelli di guardia – sono state quasi tutte riaperte: tornate percorribili, infatti, sia la via Emilia che via Costa presso il ponte sul fiume Uso, oltre a via Borgo Vecchio. Liberi e accessibili i sottopassi di via Mazzini (che era stato chiuso in mattinata), via Le Fosse, via San Vito e via Santarcangelo-Bellaria.

Resta quindi chiusa al traffico, attualmente, solo via Spiaggia (zona Camerano-Stradone) nel tratto compreso tra i civici 65 e 100, oltre al sottopasso del cimitero centrale. La Provincia di Rimini, invece, sta operando su alcuni movimenti franosi verificatisi a bordo strada lungo la SP49 (Trasversale Marecchia) e la SP13 (Provinciale Uso), al momento senza alcune modifiche alla viabilità.

Concluso il monitoraggio delle situazioni di vulnerabilità idraulica a San Vito (zona ponte bailey) e nel capoluogo (ponte via Costa e area del cimitero centrale), infine, possono rientrare nelle rispettive abitazioni le 25 famiglie – per un totale di 72 persone – evacuate precauzionalmente tra la notte e la prima mattinata, ospitate temporaneamente presso alcune strutture ricettive della città. Prosegue invece il monitoraggio delle situazioni di potenziale criticità idrogeologica, legata in particolare a segnalazioni di smottamenti e frane.

In corso di predisposizione, da parte dei Servizi tecnici comunali in collaborazione con Hera, un servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti senza necessità di prenotazione per le abitazioni che hanno subito allagamenti: il servizio sarà operativo presumibilmente a partire dalla giornata di giovedì.

Sempre giovedì, infine, riapriranno anche gli istituti culturali e le altre strutture pubbliche chiuse a causa dell’emergenza meteo, ma la biblioteca Baldini comunica di aver rimandato a data da destinarsi la presentazione del volume “Il giorno degli orchi” di Divier Nelli e il laboratorio con visita guidata alla Bottega di Betti, oltre a sospendere l’apertura serale dalle 21 alle 23.